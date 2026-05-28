Messina Denaro trovato il tesoro della droga | sequestri per oltre 200 milioni di euro
Sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro in un’operazione internazionale della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Durante l’azione sono stati arrestati tre persone e sono stati confiscati beni in diversi paesi europei e offshore. L’indagine ha portato alla scoperta di un patrimonio collegato al traffico di droga.
Maxi operazione internazionale della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Tre arresti e beni confiscati in diversi Paesi europei e offshore Un patrimonio immenso, accumulato nel corso di decenni grazie ai profitti riconducibili all’organizzazione mafiosa guidata da Matteo Messina Denaro, è stato individuato e sequestrato nell’ambito di una vasta operazione internazionale coordinata dalla Direzione DistrettualeAntimafiadi Palermo. L’intervento, condotto dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale della città, ha portato all’arresto di tre persone accusate di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Trovato il tesoro della DROGA di MESSINA DENARO, sequestri per 200 milioni e tre arresti
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