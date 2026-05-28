Messina Denaro trovato il tesoro della droga | sequestri per oltre 200 milioni di euro

Notizia in breve

Sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro in un’operazione internazionale della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Durante l’azione sono stati arrestati tre persone e sono stati confiscati beni in diversi paesi europei e offshore. L’indagine ha portato alla scoperta di un patrimonio collegato al traffico di droga.