Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro | sequestri per 200 milioni di euro
Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 200 milioni di euro, ricollegati alla rete di traffico di droga dell’ex boss mafioso arrestato nel 2023 e deceduto lo stesso anno a causa di un tumore. Le autorità hanno individuato un patrimonio consistente, che comprende immobili e conti bancari, considerato collegato alle attività illecite del criminale. Le operazioni di sequestro sono state condotte nelle ultime settimane.
Trovato il tesoro della droga del capomafia Matteo Messina Denaro, arrestato nel 2023 e poi morto per un tumore nello stesso anno. Un’operazione internazionale, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano, ha infatti consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego (anche attraverso società off shore), dei guadagni incassati dagli Anni 80 grazie al narcotraffico sotto l’egida di Messina Denaro. Sequestrati di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro e arrestate tre persone, accusate di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Trovato il tesoro della DROGA di MESSINA DENARO, sequestri per 200 milioni e tre arresti
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