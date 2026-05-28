Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro | sequestri per 200 milioni di euro

Notizia in breve

Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 200 milioni di euro, ricollegati alla rete di traffico di droga dell’ex boss mafioso arrestato nel 2023 e deceduto lo stesso anno a causa di un tumore. Le autorità hanno individuato un patrimonio consistente, che comprende immobili e conti bancari, considerato collegato alle attività illecite del criminale. Le operazioni di sequestro sono state condotte nelle ultime settimane.