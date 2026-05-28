Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro oltre 200 milioni di euro in più Paesi | tre arresti

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La polizia ha scoperto oltre 200 milioni di euro nascosti in vari Paesi, ritenuti il tesoro di Matteo Messina Denaro. Durante le operazioni, sono stati arrestati tre uomini. La somma comprende denaro contante e investimenti. La scoperta segue l’arresto dell’ex boss di Cosa Nostra avvenuto a gennaio 2023 e la sua morte a settembre dello stesso anno. Le autorità continuano le indagini per verificare eventuali altri beni collegati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, l'ex boss di cosa nostra arrestato il 16 gennaio del 2023 e morto il 25 settembre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, sequestrati oltre 200 milioni. Tre arrestiNelle prime ore di oggi, è stato scoperto un vasto patrimonio di denaro e droga collegato a Matteo Messina Denaro.

Trovato tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioniÈ stato scoperto un deposito di droga collegato a Messina Denaro, con sequestri per circa 200 milioni di euro.

Temi più discussi: Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni; Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro; Trovato tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni; Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, così ha nascosto il suo impero economico.

messina denaro trovato il tesoro dellaTrovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro. Il denaro reinvestito nell'eolico, nell'edilizia, nella grande distribuzione e nel turismoIl calcolo è per difetto: 200 milioni di euro. Solo una parte dello sconfinato tesoro accumulato a partire dagli anni ’80 dai narcos della mafia. Un business che ha visto moltiplicare i suoi guadagni ... corriere.it

messina denaro trovato il tesoro dellaTrovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euroNel corso di una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del comando provinciale del capoluogo sono state arrestate tre persone ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web