Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro oltre 200 milioni di euro in più Paesi | tre arresti

Notizia in breve

La polizia ha scoperto oltre 200 milioni di euro nascosti in vari Paesi, ritenuti il tesoro di Matteo Messina Denaro. Durante le operazioni, sono stati arrestati tre uomini. La somma comprende denaro contante e investimenti. La scoperta segue l’arresto dell’ex boss di Cosa Nostra avvenuto a gennaio 2023 e la sua morte a settembre dello stesso anno. Le autorità continuano le indagini per verificare eventuali altri beni collegati.