Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro oltre 200 milioni di euro in più Paesi | tre arresti
La polizia ha scoperto oltre 200 milioni di euro nascosti in vari Paesi, ritenuti il tesoro di Matteo Messina Denaro. Durante le operazioni, sono stati arrestati tre uomini. La somma comprende denaro contante e investimenti. La scoperta segue l’arresto dell’ex boss di Cosa Nostra avvenuto a gennaio 2023 e la sua morte a settembre dello stesso anno. Le autorità continuano le indagini per verificare eventuali altri beni collegati.
Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, l'ex boss di cosa nostra arrestato il 16 gennaio del 2023 e morto il 25 settembre 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Trovato tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioniÈ stato scoperto un deposito di droga collegato a Messina Denaro, con sequestri per circa 200 milioni di euro.
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