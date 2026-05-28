Troppe risse e violenza in paese è coprifuoco | tutto chiuso fino al mattino

A causa di frequenti risse e episodi di violenza, il sindaco ha disposto la chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi di vicinato nel centro storico del paese fino al mattino. L’ordinanza, firmata ieri, entra in vigore immediatamente e limita l’accesso e l’attività commerciale durante le ore notturne. La misura rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la vivibilità nell’area.

Il sindaco di Manerbio Paolo Vittorielli ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente "in materia di tutela della vivibilità della città e del decoro urbano" che nei fatti prevede una sorta di coprifuoco, ovvero la chiusura obbligata per tutti gli esercizi di vicinato del centro storico dalle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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