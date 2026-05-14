Il bar Coccodrillo di via Euganea a Padova è stato chiuso per 30 giorni dal questore, in seguito a diverse segnalazioni di risse, presenza di pregiudicati e attività di spaccio. La decisione è stata presa per ripristinare la legalità e ridurre il disagio tra i residenti della zona. La chiusura temporanea mira a limitare le situazioni di allarme sociale che si sono verificate negli ultimi tempi.

Il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto la licenza di chiusura del bar Coccodrillo di via Euganea a Padova per la durata di 30 giorni al fine di ripristinare una legalità che con il passare del tempo è venuta meno, creando anche allarme sociale tra i residenti della zona. Secondo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Era teatro di risse e frequentato da pregiudicati, bar di Sassuolo chiuso per 15 giorni dalla poliziaLo scorso sabato, 18 aprile, la polizia di Stato di Sassuolo ha sospeso per 15 giorni su provvedimento del questore la licenza di un bar a Sassuolo.

Risse, pregiudicati e il legame con la Centrale: chiuso un locale a MilanoIl questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni del “Prosper Kings Shisha Bar”, in via Panfilo Castaldi...

Temi più discussi: Risse, pregiudicati e spaccio: chiuso il bar Coccodrillo; Risse, pregiudicati e il legame con la Centrale: chiuso un locale a Milano; Bar Baccus chiuso, la decisione del questore: risse, aggressioni e clienti molesti; Cagliari, progetti abbandonati e eventi flop: in piazza del Carmine vincono degrado e criminalità.

Risse, pregiudicati e spaccio: chiuso il bar CoccodrilloIl 12 maggio la polizia amministrativa ha notificato ai titolari del locale di via Euganea a Padova il provvedimento di sospensione della licenza di 30 giorni disposto dal questore. Tra i frequentator ... padovaoggi.it

Risse, pregiudicati e il legame con la Centrale: chiuso un locale a MilanoDalle risse notturne ai legami con gli irregolari della Centrale: perché il questore ha sospeso la licenza al locale di via Panfilo Castaldi ... milanotoday.it