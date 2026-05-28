Troppa attesa al pronto soccorso | 52enne picchia infermiere e tre guardie giurate

Un uomo di 52 anni ha aggredito un infermiere e tre guardie giurate nel pronto soccorso di un ospedale. La scena si è verificata dopo che il paziente, stanco dei tempi di attesa considerati troppo lunghi, ha iniziato a scagliarsi contro il personale. L’uomo ha colpito le persone presenti, creando panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ha aggredito brutalmente un infermiere e le guardie giurate. Panico al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini dove un romano di 52 anni, esasperato a suo dire per i tempi di attesa giudicati troppo lunghi, è andato in escandescenza. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledì 27. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Pronto soccorso, come funzionano i codici-colore nel triage Ce lo spiega Minerva Salute

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