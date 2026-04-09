Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania | 2 guardie giurate ferite

Due guardie giurate sono state ferite mentre tentavano di intervenire per proteggere il personale sanitario nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania. L’aggressione si è verificata durante un intervento sul posto, causando danni fisici alle due guardie. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, senza ancora conoscere i motivi alla base del gesto. Non si sono registrati altri feriti o danni a persone o strutture.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due guardie giurate ferite durante un intervento. Due guardie giurate sono state aggredite mentre cercavano di proteggere il personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania. L’episodio è avvenuto per mano dell’accompagnatore di un paziente. Le due guardie hanno riportato ferite con una prognosi di circa 10 giorni, a seguito dell’intervento per contenere la situazione. Sindacati: “Non è un caso isolato”. Secondo quanto dichiarato da Filcams e Cgil in una nota congiunta, l’episodio non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio e preoccupante. I sindacati sottolineano come le criticità nei pronto soccorso siano ormai evidenti e ricorrenti, aggravate anche da un utilizzo non sempre appropriato delle guardie giurate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania: 2 guardie giurate ferite Aggressione ai danni di guardie giurate in servizio al Pronto soccorso del Garibaldi centro"Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e profonda preoccupazione per un episodio che conferma un quadro ormai insostenibile. Catania, aggressione al Pronto Soccorso: 19enne arrestato dalla PoliziaABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine dopo un episodio di violenza Un giovane di 19 anni, originario di Catania e senza... Temi più discussi: Aggressione ai danni di guardie giurate in servizio al Pronto soccorso del Garibaldi centro; Aggressione alle guardie giurate, UGL chiede più sicurezza nei Pronto Soccorso di Catania; Ragazzo di 20 anni viene ucciso a colpi di spranga: fermato un 17enne; Serata di sangue per due minorenni: accoltellati nei pressi delle giostre. Catania, aggressione a due guardie giurate al pronto soccorso, la condanna del sindacatoLa Filcams Cgil di Catania e la Cgil di Catania esprimono ferma condanna per la grave aggressione avvenuta nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro ai danni di due guardie ... catanianews.it Aggredite due guardie giurate al Pronto soccorso del Garibaldi CentroDue guardie giurate sono state aggredite nei giorni scorsi all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania. meridionews.it Ospedale Garibaldi: successo per l'Open Day sulle diagnosi di endometriosi a Catania Leggi qui: https://ilfattodicatania.it/2026/04/ospedale-garibaldi-successo-per-lopen-day-sulle-diagnosi-di-endometriosi-a-catania.html - facebook.com facebook