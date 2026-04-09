Aggredite due guardie giurate al pronto soccorso dell' ospedale Garibaldi centro

Due guardie giurate sono state aggredite al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro di Catania. Le guardie erano intervenute per tutelare il personale della struttura e sono state colpite dall'accompagnatore di un paziente. A seguito dell'aggressione, le guardie hanno riportato ferite con prognosi di dieci giorni. La polizia è stata informata dell'accaduto e sta svolgendo le indagini del caso.

Due guardie giurate, intervenute per difendere personale del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro di Catania, sono state aggredite dall'accompagnatore di un paziente, riportando ferite giudicate guaribili in 10 giorni. "Non siamo di fronte a un fatto isolato - affermano Filcams e Cgil. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania: 2 guardie giurate feriteABBONATI A DAYITALIANEWS Due guardie giurate ferite durante un intervento Due guardie giurate sono state aggredite mentre cercavano di proteggere il... Aggressione ai danni di guardie giurate in servizio al Pronto soccorso del Garibaldi centro"Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e profonda preoccupazione per un episodio che conferma un quadro ormai insostenibile. Temi più discussi: Ospedale di Salerno. In stato di ebbrezza aggredisce due guardie giurate e scappa in auto. Fermato e denunciato dalla Polizia; Aggredisce due guardie giurate al pronto soccorso del Ruggi di Salerno: arrestato un uomo; Salerno, ferisce guardie giurate con bottiglia rotta: straniero arrestato; Ferisce due guardie giurate con dei cocci di bottiglia all’ospedale di Salerno: arrestato. Aggredite due guardie giurate al Pronto soccorso del Garibaldi CentroDue guardie giurate sono state aggredite nei giorni scorsi all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania. meridionews.it Aggredite due guardie giurate al pronto soccorso del Garibaldi di CataniaDue guardie giurate, intervenute per difendere personale del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro di Catania, sono state aggredite dall'accompagnatore di un paziente, riportando ferite giudi ... ansa.it Aggredite due guardie giurate al Garibaldi Catania: colpite... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Aggredite due guardie giurate al Garibaldi x.com