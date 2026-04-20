Nulla di fatto per la Life365eu sul campo di Valdarno E sabato al Villa Romiti sfida salvezza contro Reggio Emilia
La Life365.eu non riesce a ottenere un risultato positivo sul campo di Valdarno, dove si confronta con la Pediatrica Bindi Valdarno. Dopo aver vinto i primi due set, la squadra toscana conquista il successo in tre set complessivi con i punteggi di 25-15, 26-24, 23-25 e 25-16. La partita si conclude con la vittoria della squadra di casa, lasciando tutto in sospeso in vista delle ultime tre gare della stagione.
Alla Life365.eu non bastano due set giocati alla pari contro una Pediatrica Bindi Valdarno a caccia di punti per continuare la rincorsa verso la A3: in terra toscana termina 3-1 (25-15; 26-24; 23-25; 25-16) e ora tutto si deciderà nelle ultime tre gare della stagione.Nel primo set, è subito.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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