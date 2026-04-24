Sfida fondamentale in chiave salvezza | al Villa Romiti scontro diretto per la Life365 contro Reggio Emilia
Sabato pomeriggio alle ore 16.30, al Villa Romiti, la squadra di casa affronta il Centro Volley Reggiano in una partita decisiva per la salvezza. L'incontro si svolge nel contesto di una sfida diretta, con entrambe le formazioni che cercano punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. La gara si preannuncia di grande tensione e intensità, data la posta in palio.
Sabato pomeriggio, alle ore 16.30, la Life365.eu ospita al Villa Romiti il Centro Volley Reggiano per un match dal peso specifico elevatissimo in ottica salvezza. Al momento, infatti, Forlì occupa il quintultimo posto a quota 26 punti, appena due in più delle reggiane che, ad oggi, dovrebbero.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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