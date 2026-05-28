Trofeo Bandini brilla la stella di Andrea Kimi Antonelli Sul podio salgono anche le eccellenze di Forlì

Notizia in breve

Nella 33ª edizione del Trofeo Bandini, Andrea Kimi Antonelli si è distinto, salendo sul podio. La competizione ha visto la partecipazione di piloti e team provenienti dall’Italia, con particolare attenzione alle eccellenze di Forlì. La gara si svolge in un circuito storico dedicato alla memoria di un pilota di Formula 1. La manifestazione rappresenta un evento di rilievo nel panorama motoristico nazionale e internazionale.