Trofeo Bandini brilla la stella di Andrea Kimi Antonelli Sul podio salgono anche le eccellenze di Forlì
Nella 33ª edizione del Trofeo Bandini, Andrea Kimi Antonelli si è distinto, salendo sul podio. La competizione ha visto la partecipazione di piloti e team provenienti dall’Italia, con particolare attenzione alle eccellenze di Forlì. La gara si svolge in un circuito storico dedicato alla memoria di un pilota di Formula 1. La manifestazione rappresenta un evento di rilievo nel panorama motoristico nazionale e internazionale.
Il legame tra il prestigioso Trofeo Lorenzo Bandini e il territorio forlivese non è mai stato così solido, strategico e centrale come nella trentatreesima edizione che sta per prendere il via. Prima ancora di essere una straordinaria parata sportiva, che vedrà quest'anno protagonista il leader. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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