Nella 24esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha battuto il Bassano con un punteggio netto. La partita ha visto i padroni di casa imporsi con un largo margine, influendo sulla posizione in classifica delle due squadre. La sfida tra le due formazioni ha rappresentato un momento cruciale nel campionato, con il risultato che modifica gli equilibri della stagione.

Nel testa a testa che ha chiuso la 24esima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha vinto nettamente sul Bassano, in uno scontro diretto attesissimo. Giulio Cocco e compagni si sono imposti addirittura 10-1 sui rivali, in una partita senza storia: primo tempo 4-0, secondo tempo con gap ancora più largo. Scatenati, fra gli altri, Mendez (3 gol), Alvaro Morais e Joao Almeida (2 gol a testa). Con questa affermazione, Trissino scavalca in vetta alla classifica direttamente Bassano: i biancoblu volano a 62, mentre i giallorossi restano a 60. Di seguito i tabellini di tutta la 24esima giornata, e la classifica aggiornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Trissino strapazza Bassano nella Serie A1. Scontro diretto che cambia la classifica

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