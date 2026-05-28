Triplo palo del Crystal Palace contro il Rayo Vallecano | prima Pino poi Mateta Gli highlights

Notizia in breve

Durante la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, i padroni di casa hanno colpito tre pali, due dei quali sono stati segnati da Pino e Mateta. Sul risultato di 1-0, il Crystal Palace ha avuto un'occasione per pareggiare con una punizione, ma senza riuscirci. La partita ha visto quindi più occasioni da rete e pali colpiti da entrambe le squadre.