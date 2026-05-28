Triplo palo del Crystal Palace contro il Rayo Vallecano | prima Pino poi Mateta Gli highlights
Durante la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, i padroni di casa hanno colpito tre pali, due dei quali sono stati segnati da Pino e Mateta. Sul risultato di 1-0, il Crystal Palace ha avuto un'occasione per pareggiare con una punizione, ma senza riuscirci. La partita ha visto quindi più occasioni da rete e pali colpiti da entrambe le squadre.
Sull'1-0 tra Crystal Palace e Rayo Vallecano in finale di Conference League, la squadra di Glasner sfiora il pareggio su punizione. Yeremi Pino colpisce due volte il palo e sulla ribattuta si aggiunge anche Mateta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Crystal Palace-Rayo Vallecano, il TRIPLO PALO di Pino e Mateta
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