Durante la partita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, il risultato finale è stato 1-0, con il gol decisivo segnato da Mateta. La partita ha visto il giocatore del Crystal Palace trovare la rete nel corso del secondo tempo, determinando il risultato. Qualche mese fa, il giocatore era vicino a trasferirsi in una squadra di Serie A, ma gli infortuni e gli sviluppi della stagione hanno portato a un esito diverso.

Qualche mese fa sembrava a un passo dal Milan, poi gli infortuni e infine l'epilogo dolce e inaspettato di questa stagione. È Jean-Philippe Mateta l'uomo che decide la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, terminata 1-0 per gli inglesi proprio grazie alla zampata dell'attaccante francese. La squadra allenata da Oliver Glasner alza al cielo di Lipsia la prima coppa europea della sua storia. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0 highlights: decide la zampata di Mateta

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Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: gol e highlights | Conference League

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