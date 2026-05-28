Il direttore di Libero ha ricevuto minacce gravi da ambienti anarchici, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un collega ha espresso solidarietà, sottolineando la gravità delle minacce rivolte a Sechi. La tutela del giornalista è stata rafforzata per garantire la sua sicurezza. La vicenda è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali. Nessuna altra informazione sui dettagli delle minacce o sulle indagini in corso.

ROMA - “Esprimo la massima solidarietà al direttore di Libero, Mario Sechi, destinatario di minacce gravissime provenienti da ambienti anarchici tanto da rendere necessaria una tutela da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di intimidazioni inquietanti che non possono essere tollerate e che rappresentano un attacco diretto ai principi democratici. La libertà di stampa è presidio essenziale della nostra democrazia e va tutelata con determinazione”. E' quanto dichiara il presidente dell’Associazione Stampa Romana, Paolo Tripaldi (foto). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tripaldi (Stampa Romana): “Solidarietà al direttore di Libero Mario Sechi”

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Argomenti più discussi: MEDIA, minacce ai giornalisti. Solidarietà della Stampa Romana a Mario Sechi; Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici.

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