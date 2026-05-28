Le minacce di morte al direttore di Libero Mario Sechi

Il direttore di Libero, Mario Sechi, è stato messo sotto scorta dalla questura di Milano. La misura è stata adottata dopo aver ricevuto minacce di morte da parte di gruppi anarcoinsurrezionalisti. Le minacce sono legate alla copertura mediatica sul caso di un detenuto, Cospito. La protezione è stata decisa per garantire la sicurezza del giornalista.

Il direttore responsabile di Libero Mario Sechi è sotto scorta disposta dalla questura di Milano. A causa di minacce dell’area anarcoinsurrezionalista sul caso Cospito. Le minacce sono arrivate dopo un editoriale in cui si parlava di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, morti al Parco degli Acquedotti di Roma mentre fabbricavano una bomba. Le minacce a Sechi. «Ringrazio le forze di polizia e gli investigatori, sono eccezionali», commenta Sechi su Libero. «La tutela della libertà di stampa ha molti aspetti, il primo è l’incolumità personale dei giornalisti che va di pari passo con la tutela della loro autonomia. I direttori sono il primo baluardo della redazione. 🔗 Leggi su Open.online

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