Boom di partecipanti alla 15esima edizione del concorso musicale Città di Scandicci

A Scandicci si sta svolgendo la 15esima edizione del Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”, che quest’anno ha registrato un aumento significativo di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione, in programma fino a questa settimana, vede coinvolti musicisti provenienti da diverse nazioni, che si esibiscono in vari strumenti e generi musicali. La partecipazione ha superato i numeri delle edizioni passate, rendendo l’evento uno dei più grandi del settore in Italia.

Scandicci (Firenze), 4 maggio 2026 – Scandicci si prepara a trasformarsi in uno dei più grandi palcoscenici musicali italiani grazie alla 15esima edizione del Concorso Internazionale Musicale “Città di Scandicci”, che registra numeri da record. Sono oltre 6.000 i giovani musicisti, provenienti da 160 scuole e in rappresentanza di 16 regioni italiane, che parteciperanno alla manifestazione. Dati straordinari che confermano il concorso come una delle realtà più partecipate e significative nel panorama nazionale della formazione musicale. L’edizione 2026 si distingue anche per la varietà delle formazioni coinvolte: 457 solisti, 63 orchestre, 20 cori, 110 gruppi dal duo al settimino, 50 piccoli ensemble, 4 bande.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boom di partecipanti alla 15esima edizione del concorso musicale Città di Scandicci Notizie correlate “Città di Cologna Spiaggia”, al via la XVII edizione del Concorso Letterario NazionaleOltre la Competizione: Un’Opportunità di Crescita La partecipazione al Premio “Città di Cologna Spiaggia” va oltre la semplice competizione. Andar per cantine live: 700 partecipanti alla prima edizione del format per l’enoturistaBuona la risposta del pubblico per la prima edizione di Andar per Cantine Live, il format ideato da Enoturistica dedicato al turismo del vino e alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Boom di partecipanti al Trofeo XCO San Pancrazio; Marathon Valle Jato bike, boom di partecipanti. Figuccia: Verso la tappa nazionale; Mountain bike, la Marathon Valle Jato vola: pubblico record e un ct azzurro in tribuna; ATLETICA / Boom di partecipanti al 1° Meeting della Liberazione Città di Cuneo. Marathon Valle Jato bike, boom di partecipanti. Figuccia: Verso la tappa nazionaleGrande partecipazione e entusiasmo nella Valle dello Jato per la IV edizione della Marathon Valle Jato, che si conferma tra gli eventi sportivi più seguiti del territorio. Atleti, appassionati e famig ... ilsicilia.it Boom di partecipanti al Trofeo XCO San Pancrazio: sesta edizione da incorniciare a San Pancrazio SalentinoSAN PACRAZIO SALENTINO (Brindisi) - Si è concluso con un ampio successo di partecipazione che ha superato ogni previsione la sesta edizione del Trofeo XCO San ... corrieresalentino.it Patente, in Sardegna è boom di bocciati: Sassari è maglia nera all’esame pratico – Tutti i dati Quasi quattro candidati su dieci vengono respinti - facebook.com facebook Flessibilità sistemica, l’unica strada contro il boom di prezzi negativi. In Europa le ore con prezzi negativi sono state oltre 500 nel 2025, mentre la perdita di valore per i produttori di rinnovabili ha superato i 14 miliardi di dollari. x.com