Scuola pescarese vince il primo premio assoluto concorso musicale internazionale città di Scandicci

Un gruppo di studenti di un istituto comprensivo di Pescara ha conquistato il primo premio assoluto al concorso musicale internazionale organizzato nella città toscana di Scandicci. L’orchestra dell’istituto, composta da giovani musicisti, ha partecipato alla competizione e si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria dedicata alle orchestre scolastiche. La vittoria riguarda la performance eseguita durante la competizione, che si è svolta nelle ultime settimane.

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