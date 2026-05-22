Scuola pescarese vince il primo premio assoluto concorso musicale internazionale città di Scandicci
Un gruppo di studenti di un istituto comprensivo di Pescara ha conquistato il primo premio assoluto al concorso musicale internazionale organizzato nella città toscana di Scandicci. L’orchestra dell’istituto, composta da giovani musicisti, ha partecipato alla competizione e si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria dedicata alle orchestre scolastiche. La vittoria riguarda la performance eseguita durante la competizione, che si è svolta nelle ultime settimane.
L'orchestra dell'istituto comprensivo 9 Virgilio in via di Sotto, a Pescara, ha partecipato e vinto il concorso musicale internazionale città di Scandicci. Ha guadagnato il primo premio assoluto tra le orchestre nazionali, un bellissimo premio prestigioso per la scuola, gli insegnanti gli alunni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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