Tribunali protesta nel giorno del concorso ' Ufficio per il processo' La Cgil | I lavoratori vanno stabilizzati

Notizia in breve

Proteste nei tribunali nel giorno del concorso 'Ufficio per il processo'. La Cgil ha chiesto la stabilizzazione dei lavoratori coinvolti, sostenendo che l’attuale struttura non è sufficiente. La protesta si è concentrata sulla necessità di rendere permanenti le posizioni di chi lavora nell’ambito del progetto, evidenziando che le procedure temporanee non garantiscono un servizio efficace. Nessun dettaglio su eventuali interventi o risposte da parte delle autorità giudiziarie.