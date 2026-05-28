Tribunali protesta nel giorno del concorso ' Ufficio per il processo' La Cgil | I lavoratori vanno stabilizzati
Proteste nei tribunali nel giorno del concorso 'Ufficio per il processo'. La Cgil ha chiesto la stabilizzazione dei lavoratori coinvolti, sostenendo che l’attuale struttura non è sufficiente. La protesta si è concentrata sulla necessità di rendere permanenti le posizioni di chi lavora nell’ambito del progetto, evidenziando che le procedure temporanee non garantiscono un servizio efficace. Nessun dettaglio su eventuali interventi o risposte da parte delle autorità giudiziarie.
“L’Ufficio per il Processo deve diventare una struttura stabile della giustizia italiana. Non bastano procedure parziali che lasciano indietro centinaia di lavoratrici e lavoratori”. È il messaggio lanciato questa mattina da Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della Funzione Pubblica CGIL. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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