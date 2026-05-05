I lavoratori dell' ufficio per il processo al ministero della Giustizia | Siano stabilizzati tutti i precari

I dipendenti dell’Ufficio per il Processo hanno organizzato una protesta contro il recente nuovo ordinamento professionale approvato dal ministero della Giustizia. La versione approvata prevede modifiche che, secondo i lavoratori, potrebbero portare alla riduzione del personale e alla sostituzione dei lavoratori precari con contratti a termine. La richiesta principale è quella di stabilizzare tutti i lavoratori precari presenti nell’ufficio.

I lavoratori dell’Ufficio per il Processo protestano per il nuovo ordinamento professionale, approvato dal ministero della Giustizia pochi giorni fa, che rischia di smantellare l’Ufficio per il Processo, destinando i lavoratori Pnrr tappabuchi delle ataviche carenze di personale amministrativo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Allarme dell’Ufficio per il Processo: chiesto incontro con i vertici Ministero della Giustizia Notizie correlate Tra gli argomenti del No al referendum citiamo anche i precari dell’Ufficio del processodi Susanna Mariani Solo saltuariamente e con scarsa enfasi trovo nella discussione a sostegno del No, un riferimento alla stabilizzazione dei precari... Leggi anche: Ministero della Giustizia, al via le assunzioni per 10 mila funzionari precari: i requisiti e scadenze Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Contratto integrativo Giustizia: sbloccate le progressioni per 1.500 lavoratori. Avvio alla stabilizzazione del personale PNRR; Tango vede Nordio e rilancia organici, carceri e ufficio del processo; Nordio: Buon Primo Maggio ai lavoratori della Giustizia; Pubblicato il calendario prove per le stabilizzazioni del personale amministrativo al Ministero della Giustizia. Precari dell’ufficio per il processo, assemblea all’Epyc. Fp Cgil al ministero : Chiediamo la loro completa stabilizzazionePalermo 5 maggio 2026 – I lavoratori dell’Ufficio per il Processo protestano per il nuovo ordinamento professionale, approvato dal ministero della Giustizia pochi giorni fa, che rischia di smantellare ... blogsicilia.it Protesta degli addetti agli uffici dei processi. A fine giugno scade il contrattoDalla preparazione delle bozze di sentenze per i magistrati alle attività di supporto alle cancellerie: è il lavoro svolto dagli addetti agli uffici per il processo nei tribunali. 600 quelli assunti i ... rainews.it L'associazione Lndc Animal Protection cerca giustizia per Ercole, il #chihuahua anziano trovato in una busta a #Roma in condizioni di salute critiche - facebook.com facebook “In tv un pluriomicida che biascica cose che fanno solamente male e non aiutano in niente il percorso verso la verità e la giustizia": i familiari delle vittime della Uno Bianca contro l'intervista a Roberto #Savi a #Belve. x.com