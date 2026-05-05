I lavoratori dell' ufficio per il processo al ministero della Giustizia | Siano stabilizzati tutti i precari

Da palermotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dipendenti dell’Ufficio per il Processo hanno organizzato una protesta contro il recente nuovo ordinamento professionale approvato dal ministero della Giustizia. La versione approvata prevede modifiche che, secondo i lavoratori, potrebbero portare alla riduzione del personale e alla sostituzione dei lavoratori precari con contratti a termine. La richiesta principale è quella di stabilizzare tutti i lavoratori precari presenti nell’ufficio.

I lavoratori dell’Ufficio per il Processo protestano per il nuovo ordinamento professionale, approvato dal ministero della Giustizia pochi giorni fa, che rischia di smantellare l’Ufficio per il Processo, destinando i lavoratori Pnrr tappabuchi delle ataviche carenze di personale amministrativo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Allarme dell’Ufficio per il Processo: chiesto incontro con i vertici Ministero della Giustizia

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