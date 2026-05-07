La protesta degli addetti agli uffici per il processo | A rischio il futuro di 1.544 lavoratrici e lavoratori

Da napolitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri si è svolto un presidio e un'assemblea al Centro Direzionale di Napoli, coinvolgendo gli addetti agli uffici per il processo nei tribunali. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro un procedimento che, secondo i partecipanti, mette a rischio il futuro di 1.544 lavoratori e lavoratrici. La protesta si è svolta in un momento di confronto sulle questioni legate alla gestione degli uffici giudiziari.

Presidio e assemblea ieri al Centro Direzionale degli addetti agli uffici per il processo nei tribunali a Napoli. Il loro contratto scade a fine giugno e chiedono tempi e numeri certi per la stabilizzazione. Denunciamo la mancanza di volontà politica nel reperire le risorse necessarie per.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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