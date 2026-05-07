La protesta degli addetti agli uffici per il processo | A rischio il futuro di 1.544 lavoratrici e lavoratori

Ieri si è svolto un presidio e un'assemblea al Centro Direzionale di Napoli, coinvolgendo gli addetti agli uffici per il processo nei tribunali. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro un procedimento che, secondo i partecipanti, mette a rischio il futuro di 1.544 lavoratori e lavoratrici. La protesta si è svolta in un momento di confronto sulle questioni legate alla gestione degli uffici giudiziari.

Presidio e assemblea ieri al Centro Direzionale degli addetti agli uffici per il processo nei tribunali a Napoli. Il loro contratto scade a fine giugno e chiedono tempi e numeri certi per la stabilizzazione. Denunciamo la mancanza di volontà politica nel reperire le risorse necessarie per.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Protesta contro FedEx a Bologna, lavoratori davanti ai cancelli. Preoccupazione per 280 addetti: “Silenzio sconsiderato” Fonderie Pisano, protesta a Salerno: lavoratori in piazza per il futuro occupazionaleTempo di lettura: < 1 minutoDa via dei greci si è spostata per le vie del centro della città di Salerno questa mattina la protesta dei lavoratori... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Protesta degli addetti agli uffici dei processi. A fine giugno scade il contratto; La protesta dei lavoratori della digitalizzazione: Progetto da rilanciare, non siamo fantasmi; Ufficio per il processo, a Palermo protesta dei lavoratori Pnrr; Addetti Steritalia in sciopero negli ospedali di Bologna. Protesta degli addetti agli uffici dei processi. A fine giugno scade il contrattoDalla preparazione delle bozze di sentenze per i magistrati alle attività di supporto alle cancellerie: è il lavoro svolto dagli addetti agli uffici per il processo nei tribunali. 600 quelli assunti i ... rainews.it Pro&Out e i lavoratori in bilico, la replica degli addetti: Generali è committente finale del servizio, chiediamo garanzieNei giorni scorsi, dopo la protesta davanti al Grattacielo della Regione, era arrivata la presa di posizione dell'azienda subappaltatrice ... torinoggi.it «Sarà una manifestazione silenziosa di protesta, deve essere condivisa da tutti» - facebook.com facebook David di protesta, il cinema vuole tornare a sognare. Trionfa il film “Le città di pianura” x.com