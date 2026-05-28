Treviso a Gorizia | doppio record italiano nella categoria Arco Nudo

Notizia in breve

Due atleti hanno stabilito un nuovo record italiano nel concorso di arco nudo, uno nella categoria Master e uno nella categoria Senior. Entrambi hanno superato le precedenti migliori prestazioni nazionali, con risultati che li hanno portati a toccare nuovi primati individuali. La competizione si è svolta tra Treviso e Gorizia, coinvolgendo atleti di livello avanzato. Le performance sono state ufficialmente riconosciute e registrate nelle classifiche nazionali.