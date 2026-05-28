Treviso a Gorizia | doppio record italiano nella categoria Arco Nudo
Due atleti hanno stabilito un nuovo record italiano nel concorso di arco nudo, uno nella categoria Master e uno nella categoria Senior. Entrambi hanno superato le precedenti migliori prestazioni nazionali, con risultati che li hanno portati a toccare nuovi primati individuali. La competizione si è svolta tra Treviso e Gorizia, coinvolgendo atleti di livello avanzato. Le performance sono state ufficialmente riconosciute e registrate nelle classifiche nazionali.
? Punti chiave Come hanno fatto i campioni Master a battere la categoria Senior?. Chi sono gli atleti che hanno segnato il nuovo primato individuale?. Quale punteggio ha permesso al terzetto di conquistare il podio?. Perché la vittoria è ancora in attesa della ratifica ufficiale?.? In Breve Mirco Faganello segna 1273 punti, Cristiano Simionato ottiene l'argento con 1203 punti.. Il terzetto Faganello, Franchino e Simionato totalizza 3602 punti nella gara di Gorizia.. Atleti categoria Master sfidano la divisione Senior nella competizione del 24 maggio.. La FITARCO deve ora procedere con la ratifica ufficiale dei nuovi primati.. La Compagnia Arcieri di Treviso ha conquistato un doppio record italiano nella categoria Arco Nudo durante la gara Doppio 50 metri Round tenutasi a Gorizia lo scorso 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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