Campionato italiano di skateboarding Carlo Cravosio terzo nella categoria Junior

Durante la finale del Campionato italiano indoor di skateboard Winter Street League, svoltasi ieri allo skatepark 101 Sb di Cesena, un giovane atleta di Villanova di Bagnacavallo si è piazzato al terzo posto nella categoria Junior per la disciplina Street. La gara ha visto la partecipazione di diversi giovani skater provenienti da varie regioni e si è conclusa con questa medaglia per il partecipante locale.

Grande soddisfazione per Carlo Cravosio, giovane atleta di Villanova di Bagnacavallo, che ieri allo skatepark 101 Sb di Cesena ha conquistato il terzo posto alla finale del Campionato italiano indoor di skateboard Winter Street League, nella categoria Junior per la disciplina Street.Quello.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Lo Junior Gambettola vola in Prima categoria. Campionato vinto con due giornate d’anticipoMancano ancora due giornate al termine del campionato di Seconda categoria ma nel girone O c’è già un vincitore: domenica scorsa lo Junior Gambettola... Serie A Gold: Junior Fasano sfida il Merano nella ripresa del campionatoFASANO - Va in archivio la lunga pausa invernale, caratterizzata dagli Europei vinti dalla Danimarca, con la positiva partecipazione dell’Italia, e...