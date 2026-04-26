Alex Schwazer l' impresa in Germania | record italiano nella maratona di marcia

A 41 anni, l’atleta italiano ha partecipato a una gara di marcia a Kelsterbach, in Germania, dove ha concluso con il miglior tempo mai registrato in Italia in questa disciplina, fermando il cronometro a 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. La vittoria rappresenta una delle sue più recenti prestazioni competitive dopo un periodo di assenza dalle competizioni ufficiali.

A 41 anni, Alex Schwazer torna e vince segnando il record italiano nella maratona di marcia a Kelsterbach, in Germania, con il tempo di 3h01'55". L’azzurro ha dominato la gara, chiudendo nettamente davanti agli avversari e superando il precedente 3h03:55 di Andrea Agrusti. Il record sarà ufficializzato al termine della stagione. Il marciatore altoatesino ha accelerato nella seconda parte della gara, come spiega il Corriere della Sera, chiudendo con un “negative split”, cioè percorrendo la seconda metà più velocemente della prima. Nonostante la mattinata resa complicata dal vento, nessuno degli altri atleti in gara sembra averlo intimorito: il secondo classificato, lo slovacco Michal Duda, ha concluso con un distacco significativo in 3h27:14.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Alex #Schwazer a 41 anni ha vinto la maratona di marcia (42,195km) a Kelsterbach nei pressi di Francoforte. L'ex olimpionico azzurro ha chiuso la gara internazionale valida per i campionati tedeschi in 3h01'55", stabilendo il primato italiano sulla distanza. x.com