Trevisani | Allegri al Napoli? Dopo Milan-Cagliari dovrebbe andare a casa e stop

Dopo la partita tra Milan e Cagliari, Trevisani ha commentato che Allegri dovrebbe lasciare l’incarico. Secondo l’opinionista, l’allenatore dovrebbe andare via subito, senza ulteriori tentativi. La sua dichiarazione suggerisce che, a suo avviso, non ci sarebbero più margini di miglioramento o di proseguimento. La frase si concentra sulla situazione di Allegri e sulla sua eventuale uscita dalla squadra, senza ulteriori dettagli o analisi.

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