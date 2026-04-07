Dopo la partita contro il Napoli, l’allenatore del Milan ha commentato le due sconfitte consecutive in trasferta, sottolineando l’assenza di reti segnate in entrambe le occasioni. Ha affermato che la squadra deve lavorare per migliorare questa situazione, senza aggiungere ulteriori dettagli o analisi. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista a una emittente locale, al termine delle partite recenti.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su cosa ha deciso questo weekend: “Ha deciso che noi credo siamo fuori dalla lotta Scudetto, abbiamo 9 punti di ritardo. Tra l’altro veniamo da due sconfitte fuori casa senza far gol. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Poi bisogna ritrovare la condizione con alcuni giocatori: Santiago Giménez è sei mesi che non gioca, Rafael Leão era da 12 giorni che non si allenava, Christian Pulisic è tornato dalla Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Napoli-Milan: “Due sconfitte fuori casa senza fare gol: bisogna migliorare”

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