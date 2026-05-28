Trevi ha sottoscritto un facility agreement da 180 milioni di euro con un pool di banche
Trevi ha firmato un accordo di finanziamento bancario da 180 milioni di euro con un gruppo di banche. Il contratto di prestito a medio-lungo termine coinvolge diversi istituti finanziari di primo piano. La società ha reso noto di aver sottoscritto un facility agreement, che garantisce il finanziamento totale. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni o le modalità di pagamento è stato comunicato.
Trevi comunica di aver sottoscritto un contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine (Facility Agreement) con un pool di primari istituti finanziari, per un importo complessivo di 180 milioni di euro. “Il Facility Agreement - spiega una nota - prevede un prestito con struttura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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