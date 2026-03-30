Trevi approva il bilancio e il piano industriale 2026-2029 Aumento di capitale da 100 milioni di euro

Il consiglio di amministrazione di Trevi ha approvato il bilancio individuale e consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. È stato inoltre approvato il piano industriale per il periodo 2026-2029 e un aumento di capitale di 100 milioni di euro. La riunione è stata presieduta dal presidente dell’azienda.

L'ad Caselli: "Le scelte strategiche intraprese dal Gruppo stanno producendo risultati concreti e coerenti con il percorso di rilancio avviato negli ultimi esercizi" Il consiglio di amministrazione di Trevi, presieduto da Giuseppe Caselli, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio individuale e il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Ne dà notizia l'azienda cesenate che opera nel campo delle costruzioni in una nota in cui informa che i ricavi pari a 624 milioni di euro (663,3 milioni nel 2024); Ebitda ricorrente pari a 85,5 milioni (83,6 milioni nel 2024), con un margine del 13,7% (+1,1% rispetto al 2024). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Trevi approva il bilancio e il piano industriale 2026-2029. Aumento di capitale da 100 milioni di euro Articoli correlati Bilancio Juve, il CdA approva il primo semestre dell’esercizio 2025/2026: rosso da 2.5 milioni di euro! Il comunicato e tutti i dettagliCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Scuole, intelligenza artificiale: al via il piano da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l’avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per... Pensioni Gennaio 2026 Ecco i Nuovi Aumenti per le Pensioni Sotto i 1.000 euro! Una selezione di notizie su Trevi approva il bilancio e il piano... Temi più discussi: Trevi approva il bilancio e il piano industriale 2026-2029. Aumento di capitale da 100 milioni di euro; Trevi: in 2025 utile 8,6 mln e ricavi 624 mln, ok a piano industriale con aumento capitale; Bilancio Trevi Group, i risultati finanziari del 2025. Trevi, aumento di capitale da 100 milioni con la garanzia di Mediobanca. Cdp Equity conferma la sua parteIl gruppo specializzato nell’ingegneria del sottosuolo chiude il 2025 con profitti in netta crescita per 8,6 milioni e approva il piano industriale 2026-2029 ... milanofinanza.it Trevi Group, i risultati finanziari del 2025Trevi Group ha anche approvato il piano industriale per il periodo 2026/2029 e ha approvato nelle sue linee guida una manovra finanziaria ... soldionline.it Grandi carnivori in netto aumento nel Paese: oltre 870 orsi bruni e 2 mila lupi. Alcuni incidenti mutano il rapporto con loro di parte della popolazione - facebook.com facebook Mentre noi parliamo di leadership del campo largo e di Santanche’ ieri Rubio ha confermato la pressione americana sull’Ucraina per cedere il Donbas alla Russia e Trump ha sostanzialmente detto che la NATO è morta. Possiamo sapere dalla destra e dalla s x.com