Dalle banche dati parte l' indagine | la finanza scopre evasione da 2,5 milioni di euro

Le Fiamme Gialle di Ostuni hanno avviato un’indagine partendo dall’analisi delle banche dati, che ha portato alla scoperta di un’evasione fiscale di circa 2,5 milioni di euro. Nell’ambito di questa operazione, sono stati eseguiti controlli su una società di Ceglie Messapica, concentrandosi su questioni amministrative, fiscali e sul lavoro sommerso. L’attività si è concentrata sulla verifica delle posizioni fiscali dell’azienda.

L'indagine, scaturita da informazioni estrapolate dalle banche dati in uso alla guardia di finanza, successivamente sviluppate e approfondite attraverso appositi riscontri eseguiti nei confronti dei clienti della società, è stata particolarmente complessa in ragione dell'occultamento delle scritture contabili. Strategia spesso utilizzata dagli evasori fiscali per non consentire all'amministrazione finanziaria di determinare le operazioni commerciali. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Criptovalute, la finanza scopre un'evasione fiscale per oltre mezzo milione di euroLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza hanno concluso una complessa e articolata attività ispettiva, con proiezione su tutto il... Lodi, Gdf scopre evasione fiscale da 250mila euro di due influencer OnlyfansI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi hanno concluso due attività ispettive a carattere fiscale nei confronti di due... Aggiornamenti e contenuti dedicati a banche dati Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Debito pubblico italiano: stabile, ma ancora molto costoso; Concorso Regione Sardegna Agenti Forestali e di Vigilanza 2025; Affitti brevi, arriva la stretta: Cin, banche dati e più controlli sul territorio per scovare gli evasori. L’ISEE entra in una nuova fase: le amministrazioni potranno acquisire l’attestazione in modo diretto dalle banche dati INPS. Ecco cosa cambia per cittadini e controlli.Con il decreto PNRR l’ISEE diventa automatico: le amministrazioni accedono ai dati INPS senza attestazione cartacea. Scopri cosa cambia e perché è anti-frode. libero.it Truffati dalle banche, parte la corsa al rimborsoI risparmiatori di 11 istituti falliti possono ottenere parte dei soldi investiti. A pagare ci pensa lo Stato con 1,5 miliardi presi dai conti dormienti Con la pubblicazione dell’ultimo decreto ... panorama.it Fisco, pagamenti, fatture e scontrini sotto controllo in tempo reale: così l’IA intercetta i casi sospetti L’atto di indirizzo firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti punta su banche dati collegate, analisi tempestive e uso dell’intelligenza artificiale a sup - facebook.com facebook