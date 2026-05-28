Trento arriva su Netflix | Piazza Duomo e Civezzano nella nuova stagione di The Four Seasons

Notizia in breve

A Trento, alcune piazze del centro storico sono state utilizzate come set per le riprese della nuova stagione di “The Four Seasons” su Netflix. Piazza Duomo e Civezzano sono state coinvolte nelle riprese, con i mercatini di Natale chiusi per un giorno. La produzione ha coinvolto oltre mille persone, e le riprese sono durate un giorno.