Trento arriva su Netflix | Piazza Duomo e Civezzano nella nuova stagione di The Four Seasons

Da trentotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Trento, alcune piazze del centro storico sono state utilizzate come set per le riprese della nuova stagione di “The Four Seasons” su Netflix. Piazza Duomo e Civezzano sono state coinvolte nelle riprese, con i mercatini di Natale chiusi per un giorno. La produzione ha coinvolto oltre mille persone, e le riprese sono durate un giorno.

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Le piazze del centro storico trasformate in un set internazionale, mercatini di Natale chiusi per un giorno per consentire le riprese e oltre mille persone coinvolte nella produzione. Trento finisce sotto i riflettori mondiali con la seconda stagione di “The Four Seasons”, la serie Netflix. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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