Trento 60 associazioni in Piazza Duomo | nasce la nuova festa civile

A Trento, sessanta associazioni si sono ritrovate in Piazza Duomo per celebrare una nuova festa civile. Durante l'evento, sono stati annunciati progetti che coinvolgeranno direttamente le scuole, con attività pratiche proposte dalle associazioni. La manifestazione ha anche previsto momenti di incontro tra il Sindaco e i giovani cittadini, per favorire un dialogo più diretto e partecipato. La giornata ha visto anche interventi e discussioni tra i presenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà il dialogo tra il Sindaco e i giovani cittadini?. Quali attività pratiche porteranno le associazioni direttamente nelle scuole?. Chi sarà l'ospite speciale che parlerà di solidarietà all'Itas Forum?. Come raggiungerà la manifestazione le zone montane e le frazioni?.? In Breve Evento dal 7 al 10 maggio 2026 con oltre 60 associazioni coinvolte.. Programma include interventi di Luca Baz, Coro Genzianella e Loredana Cont.. Don Luigi Ciotti interverrà sabato 9 maggio presso l'Itas Forum.. Attività diffuse previste a Povo, Martignano e sul versante Monte Bondone.. Dal 7 al 10 maggio 2026 Trento ospiterà la terza edizione della Piazza del Volontariato, trasformando piazza Duomo e i quartieri limitrofi in un grande centro di impegno civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, 60 associazioni in Piazza Duomo: nasce la nuova festa civile Notizie correlate Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter. Piazza Duomo completamente nerazzurra: la festa notturna per il 21esimo scudetto | VideoÈ stata una nottata di festa per i tifosi dell’Inter a Milano, che hanno celebrato fino a tarda notte la vittoria del 21esimo scudetto in una Piazza... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Trento, in piazza Duomo la Fiera delle scale senza scale ma con 100 bancarelle. A Trento dal 7 al 10 maggio 2026 la Piazza del Volontariato con Don Ciotti ospite d’onoreQuattro giorni di incontri e laboratori in piazza Duomo e non solo, organizzati quest’anno insieme ad oltre 60 associazioni e realtà di volontariato che si sono attivate per parlare di solidarietà vol ... lavocedelnordest.eu Trento, in piazza Duomo la Fiera delle scale senza scale ma con 100 bancarelleProseguirà fino alle 19 in alcune vie e piazze del centro cittadino, ma ci sono anche alcuni spazi per le associazioni di volontariato ... rainews.it