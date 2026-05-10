Trento gran finale in Piazza Duomo per la Piazza del Volontariato

A Trento si conclude con un evento in Piazza Duomo la manifestazione dedicata alla Piazza del Volontariato. Durante l'iniziativa, si terranno incontri con esperti di Bologna e Verona, che si confronteranno su come un videogioco interattivo possa contribuire a rafforzare il senso di comunità. L’appuntamento coinvolge volontari e cittadini, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle attività di volontariato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si può costruire una comunità attraverso un videogioco interattivo?. Chi sono gli esperti di Bologna e Verona che discuteranno in piazza?. Cosa accadrà ai progetti del volontariato dopo la chiusura in centro?. Dove si sposteranno gli eventi per coinvolgere le zone montane?.? In Breve Laboratorio Relazioniamoci alle ore 9 con test videogioco e riflessione sociale.. Dibattito alle 10 con assessori di Verona e delegata di Bologna.. Esibizione Federazione Cori del Trentino alle 11:30 con cori Le piccole colonne.. Prossimi appuntamenti a Martignano il 17 maggio e sul Bondone il 13 settembre.. Domani, domenica 10 maggio, la Piazza del Volontariato chiuderà ufficialmente i battenti in piazza Duomo a Trento con una giornata di appuntamenti conclusivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, gran finale in Piazza Duomo per la Piazza del Volontariato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trento, Piazza Duomo si anima: 4 giorni per il volontariato? Punti chiave Come può l'app Attivati! attirare i giovani nel mondo del volontariato? Perché il sindaco definisce un paradosso la gestione degli... Leggi anche: La Piazza del Volontariato chiude in Duomo: musica, inclusione e comunità