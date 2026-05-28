Trent'anni invece dell'ergastolo per i killer di Luigi Mignano ucciso davanti al nipotino a Napoli

I quattro uomini accusati dell'omicidio di Luigi Mignano, avvenuto davanti al nipotino a Napoli il 9 aprile 2019, hanno ricevuto una condanna a trent’anni di carcere invece dell’ergastolo. La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha deciso di ridurre la pena, che originariamente prevedeva l’ergastolo, senza ulteriori dettagli sulla motivazione della decisione. La sentenza riguarda l’intera vicenda giudiziaria legata all’omicidio.

La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha comminato uno sconto di pena per i quattro uomini accusati dell'omicidio di Luigi Mignano, ucciso a San Giovanni a Teduccio il 9 aprile del 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Why the 'Skylar Neese Killer' Rachel Shoaf is Finally Eligible for Parole in June 2026

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