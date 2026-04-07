Omicidio Vanessa Ballan il killer patteggia in appello | pena ridotta dall'ergastolo a 26 anni e 10 mesi

In un procedimento penale relativo all’omicidio di Vanessa Ballan, l’imputato ha scelto di patteggiare in appello, portando la pena da ergastolo a 26 anni e 10 mesi di reclusione. La condanna in primo grado prevedeva l’ergastolo, ma con l’accordo tra le parti è stato stabilito un nuovo limite temporale. La decisione è stata ufficializzata in sede di appello, senza ulteriori dettagli sul processo.

Bujar Fandaj, condannato in primo grado all'ergastolo per l’omicidio di Vanessa Ballan, ha patteggiato in appello una pena a 26 anni e 10 mesi. La riduzione è arrivata grazie a un accordo tra le parti, una possibilità prevista dalla riforma Cartabia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Vanessa Ballan, Bujar Fandaj in appello: «Mi ha aggredito». Il killer punta al riconoscimento della provocazioneRIESE - La data da fissare in calendario è il prossimo 7 aprile, giorno in cui inizierà la discussione del ricorso davanti alla Corte d’assise... Artem Uss, ridotta pena a oligarca russo Chirakadze: in appello 2 anni e 2 mesiRidotta in appello a 2 anni e 2 mesi di reclusione la condanna per Dmitry Chirakadze, l’oligarca russo ritenuto la ‘mente’ organizzatrice di secondo... Argomenti più discussi: RIESE PIO X | L'omicida di Vanessa Ballan patteggia in appello 26 anni e 10 mesi; L'assassino di Vanessa può evitare l’ergastolo. Vanessa Ballan, incinta e uccisa dall'ex: niente ergastolo per Bujar Fandaj, la pena ridotta a 26 anni e 10 mesi in appello. Ecco perchéNiente più ergastolo per Bujar Fandaj, l'uomo condannato a luglio dell'anno scorso al carcere a vita dalla Corte d'Assise di ... msn.com Femminicidio Vanessa Ballan, Bujar Fandaj patteggia in appello 26 anni e 10 mesiBujar Fandaj, accusato dell’uccisione di Vanessa Ballan, ha patteggiato in appello una pena a 26 anni e 10 mesi. L’uomo, colpevole del femminicidio della 26enne avvenuto il 19 dicembre 2023 a Riese Pi ... tg24.sky.it