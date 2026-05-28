Un treno ha preso fuoco questa mattina nella galleria Casalnuovo, lungo la tratta Napoli–Cancello. Immediatamente sono stati attivati i protocolli di emergenza e le squadre di soccorso sono intervenute sul posto. La galleria è stata evacuata e sono state chiuse le linee ferroviarie interessate. Contestualmente si è svolto un maxi test di Protezione Civile sulla tratta Napoli–Bari, coinvolgendo le forze di soccorso e le autorità competenti.

Maxi esercitazione di Protezione Civile questa mattina nella galleria Casalnuovo, lungo la nuova tratta Napoli–Cancello dell’itinerario ferroviario Napoli–Bari. L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Napoli, ha coinvolto forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile e numerosi enti impegnati nella gestione delle emergenze.Obiettivo dell’esercitazione: testare interventi e procedure di soccorso in uno scenario di emergenza all’interno della galleria ferroviaria. A bordo di un convoglio, simulato con un mezzo d’opera, partito dalla stazione di Napoli Afragola e diretto verso Napoli Centrale, il personale di bordo si accorge... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Treno in fiamme nella galleria Casalnuovo, scatta il maxi test di emergenza sulla Napoli-Bari

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