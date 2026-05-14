Incendio sulla A2 | auto in fiamme nella galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra

Nella mattina di oggi, un’auto di piccola cilindrata è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva la galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. L’incendio si è verificato lungo la carreggiata in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti o altre conseguenze gravi.

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