Incendio sulla A2 | auto in fiamme nella galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra
Nella mattina di oggi, un’auto di piccola cilindrata è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva la galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo. L’incendio si è verificato lungo la carreggiata in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti o altre conseguenze gravi.
Nella mattinata di oggi lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, un’auto di piccola cilindrata è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva la carreggiata in direzione nord, all’interno della galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra.Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Anas.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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