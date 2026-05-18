Esplosione e incendio in treno Simulata un’emergenza in galleria

Durante la notte, un treno si è fermato all’interno di una galleria in seguito a un guasto simulato. Successivamente, si è verificata un’esplosione e un incendio, parte di un’esercitazione di emergenza. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente per gestire la situazione, che ha coinvolto anche tecnici specializzati. L’operazione ha previsto la simulazione di un incidente ferroviario, con l’obiettivo di testare le procedure di risposta in scenari di emergenza in ambienti ristretti.

Un treno fermo nella notte dentro la galleria, un guasto simulato, poi l’esplosione e l’incendio a bordo: è lo scenario ad alta tensione messo in scena tra sabato e domenica sulla linea Bologna-Lecce, nel tratto tra Pesaro e Cattolica, per testare la macchina dei soccorsi in caso di emergenza ferroviaria reale. L’esercitazione congiunta ha coinvolto Rfi, Vigili del fuoco, 118, Croce Rossa, Protezione civile e forze dell’ordine. La macchina organizzativa si è accesa già alle 21,30, con il briefing tra tutti gli enti coinvolti. A mezzanotte i figuranti (otto volontari della Protezione civile e due della Croce Rossa) sono stati accompagnati in stazione, formati e truccati con ferite finte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incendio avvolge il locomotore del treno 18963 alla stazione di Dicomano

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