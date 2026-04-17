Donna investita e uccisa da treno alta Velocità sulla Linea Ancona-Pescara | ritardi di oltre 90 minuti

Una donna di 48 anni è stata investita e uccisa da un treno ad alta velocità lungo la linea tra Ancona e Pescara, nei pressi della stazione di Camerano Aspio. L’incidente ha causato ritardi superiori ai 90 minuti sui convogli in transito sulla stessa tratta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi, non è stato possibile salvare la donna. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto.