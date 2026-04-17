Donna investita e uccisa da treno alta Velocità sulla Linea Ancona-Pescara | ritardi di oltre 90 minuti
Una donna di 48 anni è stata investita e uccisa da un treno ad alta velocità lungo la linea tra Ancona e Pescara, nei pressi della stazione di Camerano Aspio. L’incidente ha causato ritardi superiori ai 90 minuti sui convogli in transito sulla stessa tratta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi, non è stato possibile salvare la donna. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto.
La tragedia nei pressi della stazione ferroviaria di Camerano Aspio. La vittima una 48enne residente in zona. Circolazione dei treni sospesa per alcune ore con ritardi fino a 90 minuti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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