La circolazione ferroviaria tra Milano e Bologna è rallentata fino a 120 minuti, con ritardi causati dalla presenza di persone non autorizzate sui binari vicino a Reggio Emilia. La circolazione è stata interrotta e tutti i treni sono stati fermati, dando corso a un obbligo di arresto. La situazione ha provocato forti ritardi sui treni ad alta velocità sulla linea. Nessuna informazione ufficiale sui motivi della presenza delle persone sui binari.

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Reggio Emilia sulla linea dell’alta velocità Milano-Bologna: è scattato l’obbligo di arresto di tutti i treni a causa persone non autorizzate presenti in prossimità dei binari. A rendere nota la notizia sono stati i canali di Trenitalia. Intanto l’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso e per questo motivo ” i treni Alta Velocità – ha aggiunto Trenitalia – possono essere instradati sulla linea convenzionale” e registrare ritardi fino a 120 minuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ritardi fino a 120 minuti sull’alta velocità Milano-Bologna: “Persone non autorizzate sui binari”

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Ancora atti dolosi sull'Alta Velocità

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