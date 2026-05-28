Un treno Italo alta velocità si è fermato per ore a Reggio Emilia a causa di un guasto meccanico. A bordo ci sono circa 500 passeggeri, molti dei quali hanno accusato malori a causa del caldo intenso e della mancanza di aria condizionata. La circolazione è stata sospesa nel tratto interessato fino al ripristino del servizio. Nessun ferito è stato segnalato.

Un treno Italo alta velocità bloccato per ore per un malfunzionamento meccanico. A bordo circa 500 persone rimaste bloccate senza aria condizionata. Temperature fino a 40 gradi e malesseri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treno fermo per guasto a Reggio Emilia: malori per il gran caldo

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