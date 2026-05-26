Temperature a fine maggio fino a 35 gradi edifici senza aria condizionata e finestre bloccate La scuola diventa un forno con l’anticipo dell’estate e monta la protesta

Le temperature a fine maggio hanno raggiunto i 35 gradi, con edifici senza aria condizionata e finestre bloccate. La scuola si trasforma in un “forno” a causa dell’anticipo dell’estate, scatenando proteste tra studenti e insegnanti. Un’onda di calore anomala attraversa l’Europa, con Londra e Parigi che ieri hanno superato i 33 gradi, record stagionali. La situazione ha portato a richieste di intervento e modifiche alle condizioni di isolamento delle strutture scolastiche.

L’estate meteorologica non è ancora iniziata, ma il termometro si comporta come se fosse già luglio. In queste ore un’onda di calore anomala attraversa l’Europa: a Londra e Parigi ieri si sono superati i 33 gradi, valori record per la stagione. Anche in Italia l’alta pressione domina, soprattutto al Nord e al Centro, dove i cieli restano seri e le precipitazioni brillano per l’assenza. Il clou è atteso entro mercoledì 27 maggio, quando la mappa delle temperature massime indica punte di 34-35 gradi nella Valle Padana e nelle zone interne di Toscana e Umbria, con valori ancora più alti nei grandi centri urbani cementificati. Il Sud, per la posizione più settentrionale del cuore dell’anticiclone, resterà leggermente più riparato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Caldo record in arrivo: temperature fino a 36 gradi, l'anticiclone (anomalo) dall'Atlantico

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