Treni Lecco-Milano Salvini | Disagi? Tocca alla Regione

Notizia in breve

Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che i disagi dei pendolari sulla linea ferroviaria tra Lecco e Milano non sono di competenza del suo dicastero. In particolare, si riferisce alle soppressioni e ai ritardi che si verificano frequentemente, affermando che la responsabilità spetta alla Regione. La questione riguarda i problemi di servizio e le interruzioni che interessano i viaggiatori sulla tratta, senza alcun coinvolgimento diretto del governo centrale.