Treni Lecco-Milano Salvini | Disagi? Tocca alla Regione
Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che i disagi dei pendolari sulla linea ferroviaria tra Lecco e Milano non sono di competenza del suo dicastero. In particolare, si riferisce alle soppressioni e ai ritardi che si verificano frequentemente, affermando che la responsabilità spetta alla Regione. La questione riguarda i problemi di servizio e le interruzioni che interessano i viaggiatori sulla tratta, senza alcun coinvolgimento diretto del governo centrale.
Matteo Salvini ha risposto, e la risposta è un passaggio di palla: i disagi che affliggono i pendolari lecchesi sulla linea Milano-Lecco-Tirano – le soppressioni dell'ultimo minuto, i rientri serali trasformati in odissee – non sono un problema del ministero delle Infrastrutture. Sono, a norma di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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A essere coinvolte sono anche le corse in partenza da Ponte San Pietro, oltre a quelle provenienti da Lecco e Como, dirette verso Milano Porta Garibaldiò. E viceversa. https://primabergamo.it/cronaca/caos-treni-verso-milano-disagi-e-ritardi-anche-a-ponte-sa facebook
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