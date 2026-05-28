Treni Lecco-Milano Salvini | Disagi? Tocca alla Regione

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che i disagi dei pendolari sulla linea ferroviaria tra Lecco e Milano non sono di competenza del suo dicastero. In particolare, si riferisce alle soppressioni e ai ritardi che si verificano frequentemente, affermando che la responsabilità spetta alla Regione. La questione riguarda i problemi di servizio e le interruzioni che interessano i viaggiatori sulla tratta, senza alcun coinvolgimento diretto del governo centrale.

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Matteo Salvini ha risposto, e la risposta è un passaggio di palla: i disagi che affliggono i pendolari lecchesi sulla linea Milano-Lecco-Tirano – le soppressioni dell'ultimo minuto, i rientri serali trasformati in odissee – non sono un problema del ministero delle Infrastrutture. Sono, a norma di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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