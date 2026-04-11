Da questa mattina, la circolazione ferroviaria tra Roma e Firenze è stata rallentata a causa di un guasto tecnico nei pressi di Orte. I treni hanno registrato ritardi fino a 70 minuti, mentre per tutta la giornata è stato sospeso il traffico ad alta velocità per lavori in corso. La circolazione sulla linea convenzionale continua a funzionare con notevoli rallentamenti, influenzando i servizi tra le due città.

Sulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte» segnalato dalle 6.30: «I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti». I lavori sulla linea Così si legge sul sito di Trenitalia aggiornato alle 9.20 nel giorno in cui, per i lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni, tutto il traffico ferroviario tra Firenze e Roma e viceversa viaggia sulla linea convenzionale fino alle 14 di oggi per poi essere dirottato sulla Tirrenica fino a domani pomeriggio, con conseguente riduzione dell'offerta e tempi allungati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavori

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Stop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma–Firenze per consentire un importante intervento di ammodernamento tecnologico. L’interruzione è scattata dalla mezzanotte di oggi, sabato 11 aprile, e durerà fino alle ore 15 di dom x.com