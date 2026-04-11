Questa mattina sulla linea ferroviaria Roma-Firenze si è verificato un guasto tecnico ad Orte, causando ritardi fino a 70 minuti sui treni. Successivamente, è stato annunciato lo stop dell’Alta Velocità sulla stessa tratta, creando disagi e cancellazioni. La circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa in entrambe le direzioni mentre sono in corso interventi di ripristino. I passeggeri sono stati informati attraverso annunci nelle stazioni.

FIRENZE – Mattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte. Proprio nel giorno in cui, per i lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni, tutto il traffico ferroviario tra Firenze e Roma e viceversa viaggia sulla linea convenzionale fino alle 14. Per poi essere dirottato sulla Tirrenica fino a domani pomeriggio, domenica 12 aprile, con conseguente riduzione dell’offerta e tempi allungati. Dalle 6.30 il guasto alla linea nei pressi di Orte ha imposto una gestione in emergenza del traffico ferroviario. Alta velocità, Intercity e regionali hanno accumulato progressivamente ritardi fino a 70 minuti mentre l’intero sistema era già instradato sulla linea convenzionale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta Velocità

Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavoriSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte»...

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Treni, stop tra Roma e Firenze fino alle 15 di domenica: ferme Alta Velocità e linea convenzionale x.com

Weekend complicato per chi viaggia in #treno tra Roma e #Firenze. Per consentire lavori di ammodernamento tecnologico sulla rete ferroviaria, la linea Alta Velocità subirà uno stop temporaneo con ripercussioni su Frecce, Intercity e treni regionali. La sospen - facebook.com facebook