Palermo | tre commedie e mercatino tra arte e artigianato al Colosseum

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa sapere Dal 1 al 3 maggio il Cineteatro Colosseum di Palermo ospita Artigianato in Teatro.. L'evento unisce tre commedie con un mercatino di produttori locali e artigiani siciliani.. Il Cineteatro Colosseum di via Guido Rossa 7 a Palermo ospita dal 1 al 3 maggio la seconda edizione di Artigianato in Teatro, un evento che unisce esposizione di manufatti locali e tre commedie a ingresso. L’area esterna alla struttura teatrale ospiterà dei gazebo dove i produttori del territorio presenteranno le proprie creazioni. Gli espositori mostreranno il processo creativo dietro ogni oggetto, spiegando la scelta delle materie prime e le tecniche utilizzate per la realizzazione dei prodotti artigianali.🔗 Leggi su Ameve.eu

palermo tre commedie e mercatino tra arte e artigianato al colosseum
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