Il caso sulla morte dell’attore di “Friends” si è concluso con una condanna a 41 mesi di reclusione. La sentenza riguarda le tre iniezioni somministrate nell’ultimo giorno di vita dell’attore. La vicenda giudiziaria si è chiusa con questa decisione, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o altre accuse. La condanna è stata pronunciata dopo l’esame delle prove e delle testimonianze raccolte nel corso del processo.

Si chiude con una condanna a 41 mesi di reclusione (pari a 3 anni e 5 mesi) il caso giudiziario legato alla morte dell'attore statunitense Matthew Perry. Il suo assistente personale, Kenneth Iwamasa, ha ammesso davanti al Tribunale federale di Los Angeles di avergli somministrato ketamina, la sostanza che ha portato all'overdose fatale avvenuta il 28 ottobre 2023 nella casa dell'attore a Los Angeles. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Kenneth Iwamasa percepiva uno stipendio di 150.000 dollari l'anno e conosceva Matthew Perry dal 1992, diventandone assistente convivente nel 2022. L'accusa sostiene che fosse consapevole della lunga lotta della star di "Friends" contro le dipendenze e che fosse stato inoltre avvertito dai medici sui rischi dell'autosomministrazione di ketamina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tre iniezioni nell'ultimo giorno di vita: c'è la condanna per la morte della star di "Friends"

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