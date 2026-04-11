Bambino risucchiato nell' idromassaggio tre indagati per la morte di Matteo Brandimarti

Un bambino è morto dopo essere stato risucchiato da un idromassaggio. Le autorità hanno aperto un procedimento giudiziario con l’accusa di omicidio colposo e hanno iscritto tre persone nel registro degli indagati. Lunedì si svolgerà l’autopsia per accertare le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione e porta avanti le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Tre persone sono indagate per la morte in un hotel di Penabilli (Rimini) del 12enne, Matteo Brandimarti, risucchiato la mattina di Pasqua da un bocchettone della vasca idromassaggio dalla Spa. L'accusa, a carico di tre persone la cui identità al momento non è nota, è di omicidio colposo., Le indagini sulla morte di Matteo Brandimarti continuano. Lunedì 13 aprile i medici legali eseguiranno l'esame autoptico sul corpo del ragazzino, deceduto all'ospedale Infermi di Rimini dopo aver passato diversi giorni tra la vita e la morte. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'iscrizione sarebbe dovuta per garantire la possibilità agli indagati di nominare difensori ed eventuali consulenti tecnici che seguano l'autopsia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bambino risucchiato nell'idromassaggio, tre indagati per la morte di Matteo Brandimarti Rimini, è morto Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di PennabilliSi sono spente definitivamente le speranze per Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio... Tre indagati per la morte di Matteo, il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio a Pennabilli: chi sonoRimini, 11 aprile 2026 - Si tinge d’inchiostro il registro degli indagati per l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Matteo Brandimarti, il...