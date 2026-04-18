A Frosinone, tre statue di santi sono state decapitate in pochi giorni, suscitando sconcerto nella comunità locale. Nei recenti episodi, due chiese sono state prese di mira con danni a statue di San Pio e della Madonna delle Rose. Si tratta di atti di vandalismo che si sono verificati nel territorio della diocesi, contribuendo a un quadro di danneggiamenti ripetuti a beni religiosi nella zona.

Nuovo episodio di danneggiamento a un bene religioso nel territorio della diocesi di Frosinone, in un contesto che appare ormai caratterizzato da una serie di atti analoghi (prese di mira due chiese di Frosinone con le statue di San Pio e la Madonna delle rose). Questa volta i carabinieri sono intervenuti, nel corso della mattinata, in via Due Cone a Ceccano dove mani ignote hanno reciso la testa di una statua in marmo raffigurante la Madonna di Lourdes, collocata in una nicchia votiva pubblica. La parte asportata è stata rinvenuta alla base della scultura. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni registrato nel territorio della provincia di Frosinone ai danni di simboli religiosi, circostanza che ha già portato le forze dell’ordine ad avviare verifiche su eventuali collegamenti tra i diversi atti vandalici.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tre statue di santi decapitate in pochi giorni, choc a Frosinone

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