Si è costituito il Comitato Festeggiamenti per i Santi Patroni

A San Prisco è stato formato il Comitato Festeggiamenti dedicato ai Santi Patroni, San Prisco e Santa Matrona. L'ente si è costituito con lo scopo di organizzare le celebrazioni religiose e civili previste per i prossimi mesi. La creazione del comitato coinvolge diverse realtà locali e rappresenta il primo passo verso la preparazione delle festività.

Il ruolo di presidente è stato affidato a Cristina Di Monaco. Insieme a lei altri 17 cittadini Si è ufficialmente costituito a San Prisco il Comitato Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni San Prisco e Santa Matrona. “Il Comitato, animato dallo spirito di servizio e dal desiderio di custodire e valorizzare le tradizioni religiose e popolari della nostra comunità, avrà il compito di promuovere la tradizione e organizzare le manifestazioni religiose e civili dedicate ai nostri amati Santi Patroni. I festeggiamenti rappresentano da sempre un momento di fede, di unione e di partecipazione per tutta la comunità, occasione preziosa per rinnovare la devozione e il legame con le nostre radici spirituali e culturali”, fanno sapere dal Comitato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

