Tre persone sono rimaste ferite e un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dopo un episodio avvenuto ieri a Monticiano, nella piazza principale. L’aggressione è avvenuta intorno alle 13, durante l’orario di pranzo, e ha coinvolto almeno quattro persone. I feriti sono stati soccorsi sul posto e trasferiti in ospedale. L’aggressore è stato fermato subito dopo l’accaduto.

Il bilancio di un pomeriggio di paura è di tre feriti e un uomo fermato dai Carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri intorno all’ora di pranzo a Monticiano, nella piazza del paese. Un giovane residente da tempo nel paese della Val di Merse ha dato in escandescenze aggredendo don Paolo Casagrande, parroco di Monticiano, che in quel momento stava parlando con una commerciante e che avrebbe più tardi dovuto concelebrare le esequie della signora Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. Ha poi colpito il comandante della locale stazione dei Carabinieri, intervenuto per cercare di contenerlo, e un altro cittadino che avrebbe riportato le peggiori contusioni, per poi riuscire a dileguarsi nella grande confusione del paese a quel punto in completo subbuglio per l’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre feriti a Monticiano. Aggressore fermato

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